Reconocen modelo empresarial con impacto social de Seguritech

Seguritech continúa posicionando la responsabilidad social como uno de los pilares de su modelo corporativo.

La compañía mexicana especializada en soluciones de misión crítica obtuvo por tercer año consecutivo el Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR), otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi).

Más allá del reconocimiento institucional, la certificación refleja la consolidación de una estrategia enfocada en sostenibilidad, bienestar organizacional y participación comunitaria, factores que hoy forman parte de la competitividad empresarial.

Cultura corporativa con impacto

La empresa ha impulsado un esquema en el que la responsabilidad social se integra a la dinámica operativa y no únicamente a acciones aisladas de reputación corporativa.

Programas de capacitación, bienestar laboral y desarrollo profesional conviven con actividades de impacto social como campañas de donación de sangre, jornadas de reforestación, limpieza de playas y apoyo a comunidades vulnerables.

Para Seguritech, la participación de colaboradores en estas iniciativas representa un componente clave en la construcción de cultura organizacional y sentido de pertenencia.

Liderazgo transversal

Durante la entrega del Distintivo ESR 2026, realizada en el Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables, la representación de la compañía estuvo encabezada por perfiles estratégicos de distintas áreas.

La presencia de directivos vinculados a control interno, gestión operativa, capacitación y bienestar evidenció un enfoque transversal en materia de responsabilidad social, alineado con las tendencias ESG que predominan actualmente en el entorno empresarial.

Vinculación social y prevención de violencia

Uno de los proyectos de mayor continuidad para la compañía ha sido su alianza con Fundación en Movimiento (FEM), organización enfocada en combatir el acoso escolar.

La colaboración entre ambas instituciones supera ya una década y, desde 2019, también incorporó programas enfocados en la prevención del mobbing y la violencia laboral.

Con el tercer Distintivo ESR consecutivo, Seguritech fortalece un modelo corporativo que combina innovación tecnológica, sostenibilidad y compromiso social, en un contexto donde las empresas son cada vez más evaluadas por su impacto dentro y fuera de las organizaciones.

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