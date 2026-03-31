Habrá más de 9 mil elementos en Iztapalapa

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que la Ciudad de México implementará un operativo integral para garantizar el desarrollo seguro de la 183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, en Iztapalapa, una de las manifestaciones culturales más importantes del país, especialmente en un contexto internacional marcado por tensiones sociales.

“Esta semana en la Ciudad de México tenemos un conjunto de operativos importantes y uno de ellos tiene que ver con el operativo que nos ayude a garantizar que las expresiones culturales como lo es la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, en Iztapalapa, se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible en materia de seguridad y de asistencia en salud y protección civil”, expresó Brugada Molina.

En conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina destacó que esta tradición, con 183 años de historia, es organizada por habitantes de los Ocho Barrios de Iztapalapa, quienes mantienen viva una expresión con profundo arraigo comunitario. En este sentido, subrayó que el papel del gobierno es acompañar y brindar apoyo en materia de logística, de seguridad, salud y protección civil.

Seguridad para asistentes

Brugada Molina señaló que esta representación ha trascendido generaciones y se ha consolidado como parte de la identidad, no sólo de Iztapalapa, sino de toda la Ciudad de México, congregando cada año a cerca de 2 millones de asistentes.

Resaltó que en 2026 esta celebración adquiere un significado especial, al ser la primera edición que se realiza tras su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, lo que posiciona a esta tradición como una de las más relevantes a nivel mundial. “Este reconocimiento tan importante a nivel internacional coloca a Iztapalapa, y en particular a esta representación, como una de las manifestaciones culturales más importantes del mundo”, aseguró Brugada Molina.

La titular del Ejecutivo local aseguró que “la alcaldía Iztapalapa muestra nuevamente al mundo la cultura activa, la cultura colectiva, dinámica, por la que fue reconocida. Una cultura que ha traspasado generaciones”, y subrayó que mientras el mundo enfrenta tensiones sociales muy importantes, esta representación manda un mensaje de solidaridad.