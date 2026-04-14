La UNAM celebra su 475 aniversario

El presidente de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC) Jorge Calzoni; y Miriam Nicado, primera vicepresidenta de ese organismo -que agrupa a 239 instituciones de educación superior de 22 países de la región- entregaron un reconocimiento al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, con motivo del 475 aniversario de la fundación de la Universidad de México.

Jorge Calzoni afirmó que la Universidad Nacional representa una de las mayores reservas intelectuales de América Latina y que su lema “Por mi raza hablará el espíritu” tiene un significado profundo y vigente. Su espíritu, indicó, sigue hablando a través de la ciencia que no se resigna a ser dependiente; de la autonomía que no se negocia; y de su comunidad que sostiene, día tras día, la convicción de que el conocimiento no se puede reducir a una mercancía.

“La UNAM no es solo una gran universidad mexicana. Es también una referencia para toda la región. Porque cuando la UNAM habla, no habla solo por sí misma; habla por una tradición que nos excede y por un futuro que todavía estamos construyendo”, sostuvo.

Historia académica

Agregó que, en un contexto de incertidumbre global, donde muchas instituciones se ven obligadas a replegarse o redefinirse bajo presión, la Universidad Nacional se erige como un verdadero escudo moral. “Nos enseña que la autonomía no es aislamiento, que no es un privilegio corporativo; que es, en realidad, una condición necesaria para que exista pensamiento libre, para que una sociedad pueda pensarse a sí misma sin tutelas”.

Acompañado por el secretario General de la UDUALC, Roberto Escalante Semerena, Calzoni agradeció al pueblo mexicano y a esta casa de estudios por albergar a perseguidos políticos de la región cuando se llevó a cabo el Plan Cóndor. Muchos pudieron estudiar en la Universidad Nacional y llevar el saber a todo el continente. Además, albergar a ese organismo multilateral desde 1955.