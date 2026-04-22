Ciclones tropicales 2026: nombres y cuántos se esperan en el Pacífico y Atlántico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dio a conocer los detalles sobre el pronóstico para la temporada de ciclones tropicales 2026.

Durante la reunión Nacional de Protección Civil que se celebra en Boca del Río, Veracruz, la autoridad informó sobre la cantidad de fenómenos que se esperan e incluso adelantó cuáles serán sus nombres.

De la misma forma, se dieron a conocer los detalles sobre la intensidad que tendrán los ciclones tropicales 2026 y se explicó que se anticipa un escenario de mayor actividad a la usual en la temporada.

Ciclones tropicales 2026 en el Océano Pacífico

En la presentación del pronóstico para la temporada de ciclones tropicales 2026, las autoridades destacaron que para el caso particular del Océano Pacífico, se contemplan entre 9 y 10 tormentas tropicales.

Asimismo, el SMN de la Conagua resaltó que se tiene pronosticados de 5 a 6 huracanes de categoría 1 o 2, así como de 4 a 5 huracanes que escalarán a categoría 3, 4 o 5.

En cuanto a los nombres que se tiene previstos para los ciclones tropicales 2026, se indicó que contando todos los meteoros que se formarán a lo largo de la temporada, se tratarán de estos:

Amanda

Boris

Cristina

Douglas

Elida

Fausto

Genevieve

Hernan

Iselle

Julio

Karina

Lowell

Marie

Norbert

Odalys

Polo

Rachel

Simon

Trudy

Vance

Winnie

Xavier

Yolanda

Zeke