Canción que dio origen a la tendencia de regalar flores amarillas cada 21 de marzo

En los últimos días, las redes sociales se han llenado de publicaciones relacionadas con flores amarillas, generando curiosidad entre usuarios que no comprenden el origen de esta práctica que se repite cada 21 de marzo en México.

Aunque muchos la asocian únicamente con la llegada de la primavera, la realidad es que su popularidad tiene raíces en la cultura pop de principios de los años 2000.

El fenómeno está directamente vinculado con la telenovela juvenil Floricienta, producción argentina que logró gran éxito en América Latina y España. La historia sigue a Florencia, una joven alegre que trabaja como niñera mientras persigue su sueño musical, lo que la lleva a vivir una historia romántica con Federico Fritzenwalden.

Dentro de la trama, uno de los momentos más recordados gira en torno a la canción Flores Amarillas, donde la protagonista expresa su ilusión de recibir ese tipo de flores como símbolo de amor. Este detalle se convirtió con el tiempo en un referente emocional para toda una generación que creció viendo la serie.

El tema musical, que forma parte esencial de la narrativa, incluye fragmentos que han sido retomados por usuarios en plataformas digitales: “En ese bar tan desierto los esperaba el encuentro, ella llegó en limusina amarilla, por supuesto. Él se acercó de repente y la miró de frente. Toda una vida soñada y no pudo decir nada”. Estas líneas han resurgido como parte de la tendencia actual.

A casi dos décadas de su estreno, la historia de Florencia y su ideal romántico ha sido reinterpretada por nuevas generaciones, quienes han trasladado ese gesto simbólico al mundo real. Regalar flores amarillas se ha convertido en una forma de expresar cariño, ilusión o incluso una indirecta romántica.

Fuente: Infobae