Brailovsky defiende al América pese a mala actuación en el Clausura 2026

El mal arranque que ha tenido el América en el Clausura 2026 ha generado múltiples críticas por parte de los aficionados y expertos del balompié nacional.

A pesar del descontento generalizado, el histórico jugador Daniel “Ruso” Brailovsky expresó plena confianza en la capacidad de recuperación del equipo. Para Brailovsky, la situación no representa motivo de alarma y apuesta a que el conjunto azulcrema revertirá la tendencia negativa en el corto plazo.

Durante una emisión de Fox, Brailovsky cuestionó la cobertura mediática sobre la actualidad del América y consideró que existe una tendencia a exagerar la situación del equipo debido a la expectativa que genera.

“Es el momento en el cual tienen que llenar las despensas ustedes (los periodistas). Es el América, es normal, no anda bien, no ha ganado, no hizo gol, entonces, está perfecto, está bien. Disfruten del momento. Si esto pasaría en cualquier otro equipo importante, no estarían dándole tanta bola como le dan ahora. Sí están exagerando, pero está bien sigan con este cuento, hay que vender”, comentó el ex futbolista.

Según la perspectiva del Ruso, la atención que recibe el club capitalino por parte de la prensa responde más a la necesidad de generar interés y ventas que a un análisis objetivo de los resultados deportivos recientes. Asimismo, señaló que si el desempeño actual perteneciera a otro equipo importante, no recibiría la misma exposición.

Fuente: Infobae

Imagen de silchr69

silchr69

