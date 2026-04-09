En un México que atraviesa una transición demográfica acelerada, donde la población de adultos mayores supera ya los 15 millones de personas, el sector financiero enfrenta el reto de evolucionar más allá de la gestión de activos.

La realidad es contundente: apenas una cuarta parte de este sector cuenta con una pensión contributiva, lo que convierte la especialización bancaria en un pilar de la estabilidad social. Ante este panorama, el diseño de productos financieros para la tercera edad ha dejado de ser un ejercicio de transaccionalidad para convertirse en un sistema de apoyo integral que prioriza la dignidad y la calidad de vida.

El imperativo de una banca con rostro humano

Instituciones como Banco Azteca han identificado esta necesidad mediante un modelo de atención dirigido a pensionados del IMSS y del ISSSTE que rompe con la rigidez tradicional. La estrategia no se limita a la custodia de fondos, sino que se fundamenta en la disponibilidad total del capital y un acompañamiento humano que entiende las urgencias del día a día.

Bajo el concepto de “Pensionados Azteca”, la entidad ha consolidado una oferta en la que la liquidez inmediata y el respaldo médico convergen para reducir la vulnerabilidad financiera de los usuarios.

Flexibilidad financiera y asistencia médica sin fronteras

La propuesta de valor destaca por su flexibilidad operativa, lo que permite a los adultos mayores disponer de su dinero sin las penalizaciones que suelen asfixiar las cuentas de ahorro convencionales. Sin embargo, el diferenciador crítico radica en el acceso a asistencias médicas sin costo y en la posibilidad de gestionar adelantos de pensión desde 400 pesos.

Para necesidades de mayor envergadura, el esquema contempla préstamos que oscilan entre 1.000 y 300.000 pesos, ofreciendo un margen de maniobra económica que resulta vital en situaciones de emergencia o en proyectos personales.

Compromiso social en el Festival del Adulto Mayor

Este enfoque de proximidad encontrará un espacio de diálogo directo en la próxima edición del Festival del Adulto Mayor, que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de abril en el World Trade Center de la Ciudad de México. Banco Azteca, en su rol de patrocinador, busca reafirmar su compromiso con la inclusión y la educación financiera.

El evento no solo funciona como un escaparate de servicios, sino también como un foro de orientación en salud y cultura, que invita a los pensionados y sus familias a integrarse en un ecosistema que reconoce su importancia fundamental en la estructura social del país.

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