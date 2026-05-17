Estos son los favoritos para ganar el Mundial 2026

A menos de un mes del comienzo del Mundial, son seis las selecciones que lideran la preferencia de los analistas y los rankings de las casas de apuestas: España, Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina y Portugal.

España

Es una de las dos grandes favoritas. En las cuatro temporadas que nos separan de Qatar 2022, los españoles han ganado la UEFA Nations League 2022-2023, la Eurocopa 2024 y los Juegos Olímpicos de París 2024. En las eliminatorias europeas se clasificaron con comodidad, liderando invictos su grupo. En el ranking FIFA ocupan la segunda posición.

Francia

El actual subcampeón del mundo llega como el otro gran candidato. El equipo galo viene de disputar dos finales seguidas: ganó ante Croacia en Rusia 2018 y perdió ante Argentina en Qatar 2022. Si lograse una tercera final consecutiva, conseguiría algo que no sucede desde Corea-Japón 2002, cuando Brasil fue campeón tras ser subcampeón en 1998 y campeón en 1994. También lo había logrado Alemania, que estuvo presente en las finales de 1982, 1986 y 1990.

Argentina

El vigente campeón del mundo es otro de los candidatos. Buscará algo que solo lograron Italia (1934-1938) y Brasil (1958-1962): ser bicampeón de manera consecutiva.

En los años que separan el título de Qatar de este nuevo mundial, la selección argentina demostró que todavía tiene hambre de gloria. Se impuso en la Copa América de 2024 (precisamente disputada en Estados Unidos) y dominó las eliminatorias sudamericanas de punta a punta.

Fuente: CNN