La estrecha integración agroalimentaria que existe entre los países de Norteamérica constituye uno de los principales factores que respaldan la permanencia del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aseguró Alejandro Martínez Araiza, secretario general del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC).

En el contexto del inicio de la revisión formal del acuerdo comercial previsto para este mes de julio de 2026, el dirigente afirmó que la relación económica entre las tres naciones ha evolucionado hacia una verdadera codependencia, especialmente en el intercambio de alimentos, frutas, hortalizas y productos agroindustriales.

De acuerdo con el líder sindical, millones de hogares estadounidenses consumen diariamente productos agrícolas mexicanos como aguacate, tomate, berries, cítricos, frutas y hortalizas, mientras que el mercado mexicano mantiene una importante demanda de alimentos y mercancías provenientes de Estados Unidos.

Dicha integración, explicó Alejandro Martínez Araiza, hace poco viable una cancelación futura del tratado, aunque anticipó que las negociaciones serán permanentes y estarán enfocadas en mejorar diversos aspectos relacionados con comercio, productividad y condiciones laborales.

Sin embargo, el secretario general del SNAC advirtió que el verdadero desafío para México se encuentra en la situación estructural del campo nacional.

El reto permanece en el campo mexicano

Desde su perspectiva, persisten problemas asociados con bajos ingresos para los productores, limitada incorporación tecnológica, inseguridad en zonas agrícolas y condiciones laborales que dificultan atraer mano de obra nacional.

Además, el dirigente acotó que esta realidad pone en entredicho los objetivos de autosuficiencia alimentaria, pues una eventual reducción en las exportaciones hacia Estados Unidos evidenciaría las debilidades productivas que aún enfrenta el sector agropecuario mexicano.

Por otro lado, Alejandro Martínez Araiza indicó que diversos productos de exportación como tomate, aguacate, berries y cítricos podrían enfrentar una mayor presión durante las revisiones del tratado, debido a que forman parte de sectores donde Estados Unidos mantiene especial atención sobre el cumplimiento de los compromisos laborales establecidos en el T-MEC.

El líder sindical consideró que fortalecer el campo mexicano requiere impulsar mejores condiciones para los trabajadores agrícolas, regresarlos de Estados Unidos con buenos salarios, incrementar la inversión en infraestructura y tecnología, así como garantizar un entorno que permita elevar la productividad sin comprometer los derechos laborales.

Finalmente, el secretario general del SNAC sostuvo que la vigencia del T-MEC no dependerá únicamente de los resultados de las negociaciones comerciales, sino de la capacidad de los tres países para consolidar una integración regional más equilibrada, donde la competitividad, la seguridad alimentaria y el bienestar de los trabajadores avancen de manera conjunta en beneficio de Norteamérica.

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