A consulta posible huelga de sobrecargos

La Asamblea General de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) informó que se autorizó someter a consulta una nueva propuesta de revisión contractual y salarial 2026 con Aeroméxico, lo que implica que la fecha del estallamiento de la huelga se prorroga.

A través de un comunicado, la ASSA detalló que con 162 votos a favor y 17 en contra, se aprobó la nueva propuesta construida en las mesas de negociación y se autorizó continuar con el procedimiento legal para presentarla nuevamente a consulta de toda la planta de sobrecargos.

Como se recordará el estallamiento de la huelga estaba programado para el 30 de julio a las 16:00 horas, pero con esta autorización de la Asamblea se prorroga para hacer la difusión de la propuesta y después, ser sometida a consulta.

De acuerdo con el comunicado, las opiniones y aportaciones compartidas por los sobrecargos durante el ejercicio de consulta fueron tomadas en cuenta para regresar a la mesa de negociación con Aeroméxico.

Fuente: a21