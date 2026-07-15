Cuba consigue reconectar su red eléctrica

Cuba restableció este miércoles por completo el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), tras el apagón general que sufrió el martes, el tercero en apenas una semana y el quinto en lo que va de año, informó la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE). La isla está afectada por una grave escasez de combustible debido al bloqueo petrolero estadounidense.

El país, de 9,6 millones de habitantes, se había vuelto a quedar sin electricidad el martes poco antes del mediodía por una avería que provocó un desequilibrio «brusco» entre la generación y la demanda de electricidad. El servicio comenzó a restablecerse el mismo día a altas horas de la noche y fue reconectado por completo este miércoles a las 07:00 horas, según UNE.

El colapso se debió esta vez a «oscilaciones en la red nacional que provocaron la salida de una unidad generadora, lo que desencadenó posteriormente la desconexión de varias más hasta la caída general», explicó el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, a medios estatales. La demora en la recuperación del servicio se debe a que es un proceso complejo y, además, el país sufre por la falta de hidrocarburos.

Sistema «severamente afectado»

O Levy puntualizó que las frecuentes desconexiones del SEN «no han sido errores de operación», sino que se deben a que el sistema está «severamente afectado por el bloqueo petrolero estadounidense». «Lo decimos y lo volvemos a repetir. Hay una total ausencia de combustible y no tenemos acceso a piezas de repuesto para nuestras unidades termoeléctricas ni para las plantas de Energás», puntualizó.

Durante las últimas semanas, los apagones han superado las 30 horas consecutivas en La Habana, mientras que en el interior del país pueden prolongarse por varias jornadas. La producción de electricidad del país depende de siete centrales térmicas obsoletas, algunas de las cuales llevan más de 40 años en explotación y sufren averías frecuentes, así como de una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado.

Sin reservas de combustible, la isla no puede echarlos a andar.

Fuente: DW