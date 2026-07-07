Ronaldo se despide de su sexto Mundial

Cristiano Ronaldo pasó más de dos décadas decidiendo partidos, sacando adelante a sus equipos en momentos difíciles y desafiando al paso del tiempo para mantenerse en la élite del fútbol incluso después de haber dejado atrás su mejor etapa en el Real Madrid, el Manchester United y la Juventus.

Sin embargo, el único trofeo que siempre se le escapó quedó finalmente fuera de su alcance el lunes, cuando el jugador de 41 años se despidió de su sexto Mundial con lágrimas en los ojos tras la derrota de Portugal 1-0 ante España en octavos de final.

Las esperanzas de Portugal se desvanecieron de forma dolorosa cuando Mikel Merino anotó en el minuto 91 para dar a España la victoria 1-0 en Arlington, un día después de que un relajado Ronaldo anunciara que este sería su último Mundial.

Al abandonar la rueda de prensa entre los aplausos de los periodistas el domingo, insistió en que no se arrepentía de una carrera que ha superado los límites de la longevidad.

Icono

El DT de Portugal, Roberto Martínez, elogió su dedicación al fútbol tras el partido y lo describió como un icono del deporte.

as cifras de Ronaldo en las Copas del Mundo incluyen 27 partidos y 11 goles. Como no podía ser de otra manera, su único tanto en la fase eliminatoria llegó la semana pasada para ayudar a Portugal a eliminar a Croacia, manteniendo vivo, aunque fuera por poco tiempo, el sueño que le había acompañado desde su debut en 2006.

Aquella primera Copa del Mundo también supuso su mejor actuación. A los 21 años, Ronaldo formó parte de la selección portuguesa que llegó a semifinales antes de caer ante Francia.

En cuartos de final, transformó con sangre fría el penal decisivo en la victoria en la tanda de penales contra Inglaterra, un momento que aún perdura en la memoria de los portugueses y que, en aquel momento, parecía presagiar triunfos aún mayores. Pero estos no llegaron.

Fuente: Forbes