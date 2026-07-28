Estudiantes de la UNAM crean Es-Pumita, jabón hecho con aceite de cocina usado

Estudiantes de Ingeniería Química de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM desarrollaron Es-Pumita, un jabón líquido biodegradable elaborado a partir de aceite de cocina usado.

El proyecto es encabezado por la investigadora Alejandra Chávez Riveros y busca reducir la contaminación ambiental, evitar obstrucciones en el drenaje y demostrar que un residuo cotidiano puede transformarse en un producto útil mediante química verde y economía circular.

La iniciativa aprovecha el aceite usado que se genera en las cafeterías del Campus II de la FES Zaragoza. De acuerdo con la UNAM, el equipo recolecta en promedio 20 litros de aceite cada semana; después lo filtra, limpia y purifica para eliminar impurezas, residuos sólidos, humedad y olores.

Posteriormente, el aceite pasa por un proceso de saponificación, una reacción química entre grasa o aceite y una base fuerte, como la sosa cáustica, para obtener jabón líquido.

El proceso permite producir entre seis y 10 litros de jabón líquido a partir del aceite recuperado. A diferencia de productos comerciales, explicó Chávez Riveros, el principal ingrediente activo de Es-Pumita son sales de ácidos grasos obtenidas por saponificación, lo que le da alta biodegradabilidad.

El desarrollo también incorpora ingredientes como glicerina, EDTA, vitamina E y esencias. El equipo inicialmente buscó crear un jabón sólido con forma de “garritas” de puma, pero después encontró una formulación líquida más útil para su aplicación dentro del campus. Actualmente, Es-Pumita se usa como proyecto piloto en los baños del Campus II, con la meta de extenderlo al Campus I.

Fuente: emprendedor.com