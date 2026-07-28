Keiko Fujimori juramenta como presidenta de Perú

La derechista Keiko Fujimori tomó posesión este martes (28.07.2026) de la presidencia de Perú en una ceremonia celebrada en el Congreso, con el reto de enfrentar el crimen organizado que azota al país y que ella ha prometido acabar con un gobierno de mano dura.

«Ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la república que me ha confiado la nación», dijo la segunda mujer en tomar el poder del país andino tras Dina Boluarte. La administradora de 51 años ganó las elecciones en junio por menos de 50.000 votos frente al izquierdista Roberto Sánchez.

La mandataria es hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que hubiese cumplido años este martes. Su victoria supone el retorno del fujimorismo al poder, un movimiento populista que oscila entre el conservadurismo y el liberalismo y divide a los peruanos.

La líder de Fuerza Popular ha anunciado que gobernará con mano de hierro, sobre todo para vencer la peor crisis de inseguridad del país andino desde su conflicto armado interno (1980-2000).

Desde 2016, el país de 34 millones de habitantes tuvo ocho presidentes, la mayoría de ellos destituidos o presionados a renunciar por el Congreso, donde el fujimorismo ha sido una fuerza clave.

Fuente: Infobae