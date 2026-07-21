Por cargar a usuarios de Metro Acatitla tras inundación ambulantes cobran 10 pesos

Las fuertes lluvias registradas durante la noche del lunes 21 de julio provocaron múltiples afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, especialmente en la zona oriente de la capital. Entre vialidades anegadas, tránsito detenido y complicaciones en el transporte público, una escena ocurrida en la estación Acatitla de la Línea A del Metro terminó robándose la atención de miles de usuarios en redes sociales.

La intensa precipitación ocasionó severas inundaciones sobre la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, una de las vialidades con mayores afectaciones. El agua acumulada también alcanzó los accesos de la estación Acatitla, donde cientos de pasajeros encontraron dificultades para abandonar las instalaciones debido al nivel que alcanzó la inundación.

En medio del caos, un grupo de comerciantes ambulantes decidió actuar para ayudar a quienes no podían cruzar el enorme encharcamiento sin terminar completamente empapados.

Un video difundido en TikTok captó el momento en que varios vendedores comenzaron a cargar sobre sus hombros y espalda a los usuarios para trasladarlos de un extremo al otro de la salida inundada, permitiéndoles llegar a una zona seca.

Fuente: Infobae