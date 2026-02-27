Alejandro Martínez Araiza propone piso salarial común en la región

Alejandro Martínez Araiza alertó que el dumping laboral constituye una práctica nociva que afecta directamente a millones de trabajadores en México, particularmente en sectores estratégicos como el alimenticio, comercio, manufactura y hasta el campo.

Todo ello, acentuando que el panorama se complica aún más cuando se incluye el factor de la informalidad.

El secretario general del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), explicó que esta dinámica ocurre cuando:

Las empresas reducen costos aprovechando diferencias salariales internacionales.

Se trasladan operaciones hacia regiones con menores ingresos.

Se debilitan derechos laborales.

Se limitan prestaciones básicas como seguridad social y vivienda.

Alejandro Martínez Araiza subrayó que la diferencia salarial entre México y Estados Unidos no siempre responde a productividad, sino a desigualdades estructurales.

Propuestas regionales

El dirigente sostuvo que la integración económica no debe construirse sobre la precarización.

Por ello, el secretario general del SNAC planteó la creación de estándares mínimos en Norteamérica que impidan competir a partir de salarios bajos.

Dicha propuesta, indicó, es congruente con los principios laborales del T-MEC, que reconoce la necesidad de condiciones justas para evitar distorsiones en el comercio.

Alejandro Martínez Araiza afirmó que elevar salarios no solo protege la dignidad humana, sino que impulsa el consumo interno y favorece un crecimiento equilibrado.

Finalmente, consideró que erradicar el dumping laboral es un paso clave para consolidar una economía regional más justa y sostenible.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

FIFA reitera confianza en México para el Mundial 2026