Alejandro Martínez Araiza alerta por revisión laboral del T-MEC

De cara a un año decisivo para el mercado laboral mexicano, Alejandro Martínez Araiza, secretario general del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), afirmó que la revisión del T-MEC en 2026 redefinirá las reglas del trabajo formal, al colocar nuevamente en el centro los derechos laborales, la competitividad regional y el cumplimiento de estándares internacionales.

T-MEC bajo observación internacional

El dirigente sostuvo que los compromisos asumidos por México en materia laboral seguirán bajo escrutinio, especialmente en temas como:

Libertad sindical efectiva

Negociación colectiva auténtica

Eliminación de contratos de protección

A su juicio, estos factores serán determinantes para mantener la estabilidad de las exportaciones mexicanas y prevenir controversias comerciales.

Salarios y poder adquisitivo en 2026

Alejandro Martínez Araiza subrayó que, aunque los incrementos al salario mínimo han sido relevantes, no garantizan mejoras sostenidas frente a:

Inflación persistente

Aumento en el costo de vida

Baja productividad en sectores estratégicos

El líder sindical recordó además que el Gobierno federal ha reiterado su compromiso de elevar el salario mínimo para cubrir hasta 2.5 canastas básicas hacia 2030.

Nuevas formas de trabajo y seguridad social

El secretario general del SNAC destacó la urgencia de actualizar los marcos normativos ante el crecimiento del trabajo híbrido, la automatización y las plataformas digitales, sin afectar la innovación ni la estabilidad laboral.

Regulación de modalidades emergentes

Capacitación y reconversión laboral

Acceso a salud, pensiones y prevención de riesgos

Finalmente, Alejandro Martínez Araiza consideró indispensable fortalecer el diálogo tripartito entre gobierno, empresas y sindicatos para construir un modelo laboral más justo, competitivo y sostenible.

