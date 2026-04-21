Cuauhtémoc Blanco critica remodelación por el Mundial 2026

Durante el Partido de Leyendas entre la Selección Mexicana y Brasil, una de las voces más reconocidas del futbol nacional, Cuauhtémoc Blanco, no dudó en opinar sobre las modificaciones recientes del recinto.

El encuentro, disputado el pasado 19 de abril, reunió a exjugadores emblemáticos de ambas selecciones, quienes volvieron a pisar la cancha del coloso de Santa Úrsula tras varios años alejados de la actividad profesional. El partido formó parte de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, para la cual el estadio capitalino será una de las sedes principales.

Sobre el terreno de juego, el combinado mexicano logró imponerse con marcador de 3-2, brindando un espectáculo que apeló directamente a la memoria colectiva de los aficionados.

Al finalizar el compromiso, Temoc fue cuestionado acerca de los cambios en el inmueble. Su respuesta no pasó desapercibida y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La declaración contrastó con el ambiente festivo del evento, ya que mientras algunos destacaron las mejoras en infraestructura, otros coincidieron en que aún hay aspectos por perfeccionar de cara al Mundial.

Más allá de la crítica, el exdelantero también compartió su sentir por volver a jugar en el Azteca después de una larga ausencia. El partido no solo significó un reencuentro con el estadio, sino también con antiguos compañeros de selección.

Fuente: Infobae