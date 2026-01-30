2 de febrero, primer megapuente de 2026

El primer megapuente de 2026 ya tiene fecha y beneficiará tanto a estudiantes de nivel básico como a trabajadores en México. De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la SEP, no habrá clases del viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero, lo que dará cuatro días consecutivos de descanso para alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Las actividades escolares se reanudarán el martes 3 de febrero, según lo establecido por la SEP.

Primer megapuente 2026

El descanso largo se conforma por la combinación de dos suspensiones oficiales y el fin de semana:

Viernes 30 de enero de 2026: sesión del Consejo Técnico Escolar

Sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero: fin de semana

Lunes 2 de febrero de 2026: suspensión de labores por la conmemoración del Día de la Constitución Mexicana

Esto convierte a este periodo en el primer megapuente del año para estudiantes, luego de las vacaciones de invierno.

Además del megapuente de enero y febrero, el calendario escolar de la SEP contempla otros días de suspensión de actividades para alumnos y docentes:

2 de febrero: Suspensión por la conmemoración de la Promulgación de la Constitución Mexicana

16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez

1 de mayo: Día del Trabajo

4 de mayo: Suspensión por la conmemoración del 5 de mayo, Batalla de Puebla

15 de mayo: Día del Maestro

¿Por qué no se trabaja el 2 de febrero en México?

El lunes 2 de febrero es considerado día de descanso obligatorio, ya que se recorre la conmemoración del 5 de febrero, fecha en la que se celebra la Promulgación de la Constitución Mexicana.

