FIFA registra marcas del Mundial 2026; qué pueden y qué no pueden hacer las empresas

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó a la FIFA un total de 344 registros de marca y diseños, blindando cada aspecto comercial del torneo que México compartirá con Estados Unidos y Canadá.

¿Qué está protegido exactamente?

No se trata solo del logo oficial. El registro abarca desde la tipografía exclusiva «FWC 26» hasta los diseños de las mascotas (Maple, Zayu y Clutch) y el balón oficial «Trionda». Incluso frases que podrían parecer genéricas, como «Copa Mundial de la FIFA 2026» o simplemente «FIFA», están bajo llave.

El Gobierno de México también ha registrado expresiones como «México 2026, un país, una pasión» para evitar su explotación comercial no autorizada.

El riesgo del Ambush Marketing

Para las agencias de marketing y pequeños negocios, el mayor peligro es el Ambush Marketing o mercadotecnia de emboscada. Intentar asociar una marca con el Mundial sin ser patrocinador oficial puede acarrear multas de hasta 29 millones de pesos, clausuras de establecimientos y el aseguramiento de mercancía. De acuerdo con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI).

¿Cómo navegar este Mundial legalmente?

La clave está en la creatividad. Se pueden utilizar términos futbolísticos genéricos (gol, portería, pasión), pero evitar a toda costa el uso de los activos registrados de la FIFA en materiales promocionales, sitios web o redes sociales.

Para negocios físicos en CDMX, Monterrey y Guadalajara, es vital respetar las «Zonas Limpias» de 2 km alrededor de los estadios, donde la publicidad exterior está estrictamente regulada.

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Fuente: www.registro.mx

Fuente: www.merida-ip.com