Olegario Vázquez Aldir presenta Angeles Kids de Hospital Angeles.

El presidente de Grupo Vazol, Olegario Vázquez Aldir, inauguró el programa ‘Angeles Kids’, enfocado en la atención médica infantil, para fortalecer el bienestar físico, emocional y psicológico de los pacientes pediátricos.

La idea de este nuevo programa médico es ofrecer una experiencia hospitalaria más cercana, amigable y humana entre el personal de salud y las infancias, explicó el director general de Hospital Angeles Health System, Jesús Ruiz López.

“Acudir al hospital puede provocar incertidumbre, miedo o ansiedad en niñas, niños y adolescentes. Por ello, presentamos Angeles Kids, un tipo de atención que busca evitar o reducir estos escenarios”, aseguró.

Angeles Kids cuenta con áreas con diseños confortables y pantallas interactivas, así como con herramientas de acompañamiento y modelos de atención estratégicos para responder a las necesidades médicas de los pacientes más pequeños.

Para el licenciado Olegario Vázquez Aldir, innovar también se relaciona con las nuevas formas de acompañamiento que elevan el estándar de atención. Por ello, ‘Angeles Kids’ contará con un grupo de asistentes virtuales llamado “la Pandilla”, diseñado para hacer más cómoda la estancia de los asistentes.

Este grupo animado está conformado por Angie, Sebas, Yuki, Matt y Julia, quienes se encargarán de acompañar a los menores para reducir el estrés que puede surgir durante la atención médica. Al mismo tiempo, fomentará valores como la empatía, la alegría y la esperanza mediante actividades educativas.

“Ángeles Kids es un lugar donde la imaginación, la empatía y la medicina trabajan juntas para cuidar lo más valioso: la salud de nuestros niños”, explicó Ruiz López.

El nuevo programa médico de Hospital Angeles Health System demuestra una vez más el compromiso de Olegario Vázquez Aldir con la atención integral para todos los sectores de la población.