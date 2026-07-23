Google activa en Gmail el inicio de sesión con videoselfie

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Google activa en Gmail el inicio de sesión con videoselfie

Google presentó un nuevo método de autenticación para sus cuentas basado en video selfies, una herramienta que busca facilitar la recuperación del acceso cuando el usuario pierde su dispositivo habitual o no puede utilizar los métodos tradicionales de verificación.

La función amplía las opciones de seguridad disponibles para las Cuentas de Google y se suma a sistemas como las llaves de acceso (passkeys) y los contactos de recuperación.

Con esta novedad, los usuarios podrán registrar un breve video de su rostro que quedará asociado a su cuenta. Si en el futuro necesitan recuperar el acceso, solo tendrán que grabar un nuevo video selfie para que el sistema compare ambas grabaciones y confirme su identidad antes de permitir el ingreso.

Google asegura que el proceso fue diseñado con un enfoque centrado en la privacidad y la seguridad. Los videos permanecen cifrados, solo se almacenan con el consentimiento del usuario y pueden eliminarse en cualquier momento desde la configuración de la cuenta.

Fuente: infobae

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