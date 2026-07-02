Luis Miguel reaparece en CDMX

Luis Miguel vuelve a ser tema de conversación pública a dos meses de que programas de televisión en España y EEUU reportaran que fue sometido a una cirugía de corazón en un centro médico especializado de Nueva York.

El periodista Ernesto Buitrón, colaborador del programa radiofónico Todo para la Mujer, compartió en sus cuentas oficiales un video de la llegada de Luis Miguel a la capital.

En su relato, explica que el cantante arribó en su jet privado. La información del plan de vuelo habría sido restringida para evitar filtraciones a la prensa. Posteriormente, “El Sol” se trasladó en un helicóptero a un prestigioso hotel ubicado en Paseo de la Reforma.

“Llegó a las 11:30 de la noche a este hotel ubicado en la zona de Reforma. Viajaba él, Paloma Cuevas y un elemento de seguridad”, indicó el periodista.

Subrayó que las condiciones climatológicas y la logística del equipo de seguridad del artista impidieron captarlo.

Según sus fuentes, Luis Miguel viaja a la Ciudad de México para grabar una campaña comercial. Sin una postura oficial, su actividad indica que el artista permanece activo y en buenas condiciones.

Por su parte, el periodista Raúl Gutiérrez indicó que durante su estancia, Paloma Cuevas, pareja del intérprete, lo acompañó en cada momento.

Fuente: Infobae