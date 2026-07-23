Atienden encharcamientos por lluvias en GAM y Miguel Hidalgo

El Gobierno de la Ciudad de México desplegó el Plan Tlaloque 2.0 para atender las afectaciones en vialidades, sobre todo, del norte y centro de la capital, a causa de las lluvias registradas este miércoles 22 de julio, cuyo volúmen de precipitaciones, en un corte a las 20:00 horas, fue superior a los 2.2 millones de metros cúbicos.

En la Ciudad de México, las lluvias con mayor intensidad se registraron en las estaciones pluviométricas de Remedios, con 27.5 milímetros; Lindavista, con 26 milímetros, y 100 Metros, con 13.25 milímetros, en Gustavo A. Madero; así como Cartero, con 12.25 milímetros, y Yaqui, con 11.5 milímetros, en Cuajimalpa de Morelos.

Como parte de la estrategia de atención interinstitucional, las dependencias del Gobierno capitalino mantienen acciones para atender las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones en distintos puntos de la ciudad.

Como parte del operativo interinstitucional, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que, derivado de las lluvias registradas la tarde de este miércoles, ha atendido la caída de 12 árboles y dos postes, así como un encharcamiento y un cortocircuito en distintos puntos de la capital.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) desplegó 115 elementos entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, apoyados de 43 equipos de maquinaria, entre ellos 10 vehículos de Bombeo de Emergencia, 20 hidroneumáticos, ocho Hércules, tres tipo pick up/sedán, una pipa de agua tratada y una unidad de estacas.

Las brigadas de la SEGIAGUA continúan atendiendo los encharcamientos registrados en las alcaldías Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.