Finsus abre cursos gratuitos sobre educación financiera

La Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Finsus cuenta con más de 2 mil horas de cursos y charlas gratuitas sobre educación financiera para que la población mexicana aprenda a manejar de forma responsable su dinero ante imprevistos y emergencias.

A través de la plataforma “Finanzas con Expertos”, los especialistas de la Sofipo comparten, en más de 800 cursos en línea, diferentes consejos, información y estrategias para que las personas de todas las edades aprendan sobre finanzas personales, de pareja y familiares, así como sobre tipos de ahorro e inversión.

Para Carlos Marmolejo, CEO de Finsus, este tipo de herramientas es una forma de combatir el estrés financiero moderado y alto que afecta al 70% de la población adulta del país.

«En el país, solo dos de cada diez personas tienen salud financiera. Por eso generamos espacios accesibles que les den herramientas reales para cambiar eso», aseguró.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (Ensafi) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las personas que experimentan estrés financiero suelen presentar malestares físicos como dolor de cabeza, gastritis, colitis, problemas de sueño y alteraciones de la presión arterial. Por ello, combatir el estrés financiero tiene un doble beneficio: cuidar tu dinero y el de tu familia, así como proteger tu bienestar físico y emocional.

Hasta ahora, la plataforma «Finanzas con Expertos» ha capacitado a 337 personas en cuatro áreas: ahorro, créditos, inversiones y seguros, una cifra que sigue en ascenso a medida que más personas se involucran por su salud financiera.

Además, en el Informe de Sustentabilidad 2025 «Rumbo a la Cima» de Finsus se señala que el promedio de cursos completados por alumno es de 2,4, lo que indica que quienes ingresan a la plataforma regresan al menos una vez.