Durante mucho tiempo, la conversación gastronómica internacional estuvo dominada por restaurantes, chefs y experiencias de alta cocina. Sin embargo, en los últimos años la panadería artesanal ha recuperado protagonismo como una de las expresiones más vivas y creativas del oficio culinario. El pan dejó de ser visto únicamente como acompañamiento o tradición cotidiana para convertirse en un terreno de exploración, identidad y técnica.

Ese cambio quedó reflejado en la edición 2026 de LA LISTE, uno de los rankings gastronómicos más influyentes a nivel mundial, que este año decidió incorporar oficialmente a las panaderías artesanales dentro de su selección internacional de pastelería. Entre los nombres reconocidos aparece Richard Hart, fundador de Green Rhino, quien recibió un Premio Especial a la Innovación en Panadería.

La distinción no solo coloca a Green Rhino dentro del radar de la conversación gastronómica global, sino que también ayuda a entender el momento que vive la panadería de especialidad: uno en el que la técnica tradicional convive con una búsqueda constante de nuevos lenguajes de sabor.

Un reconocimiento internacional que refleja un cambio en la gastronomía

LA LISTE se ha consolidado como una referencia global gracias a un modelo que reúne y pondera información proveniente de más de mil fuentes internacionales, entre ellas guías, periodistas, especialistas y reseñas verificadas. Su base de datos abarca decenas de miles de restaurantes, hoteles, pastelerías y ahora panaderías en más de 200 países.

La decisión de sumar a las panaderías artesanales a su edición 2026 es especialmente relevante porque reconoce el peso que el pan ha ganado dentro de la gastronomía contemporánea. Ya no se trata solo de un producto básico, sino de una disciplina capaz de generar innovación, identidad y propuestas con alto nivel de sofisticación.

En este contexto, el reconocimiento a Richard Hart coloca a Green Rhino en una conversación donde participan algunos de los panaderos más destacados del mundo. La mención no es casual: responde a una trayectoria que ha apostado por combinar rigor técnico con una exploración abierta de sabores y procesos.

Green Rhino, entre la tradición y la experimentación

Una de las claves del trabajo de Richard Hart está en la forma en que entiende la innovación. Más que buscar la novedad por sí misma, su enfoque consiste en tomar sabores conocidos, ligados a la memoria y a la experiencia personal, y construir con ellos nuevas combinaciones de textura, profundidad y equilibrio.

En sus productos, esto se traduce en una atención especial a elementos como la sal, la acidez, el umami y la estructura del pan o la pastelería, sin depender únicamente del dulzor como eje del sabor. Esa lógica también atraviesa el trabajo de Green Rhino, donde la masa madre ocupa un lugar central no como una moda, sino como una técnica capaz de ofrecer complejidad, carácter y matices.

Hart ha señalado que su interés está en recuperar la tradición de trabajar con pocos ingredientes —harina, agua y sal— y aprovechar la fermentación prolongada para desarrollar capas de sabor que vayan mucho más allá de lo evidente. Esa mirada es la que ha convertido a Green Rhino en una panadería con una identidad clara dentro de la colonia Roma y, ahora, también con visibilidad internacional.

El reconocimiento de LA LISTE confirma algo que la escena gastronómica viene mostrando desde hace tiempo: la panadería artesanal está viviendo un momento de expansión y sofisticación. Y dentro de ese panorama, Green Rhino se posiciona como un ejemplo de cómo la tradición puede dialogar con la innovación para construir una propuesta contemporánea, personal y con alcance global.

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