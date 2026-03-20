Estudiantes de medicina reciben beca “Olegario Vázquez Aldir”

Dos estudiantes de medicina recibieron las becas de excelencia académica “Olegario Vázquez Aldir” y “Olegario Vázquez Raña” para continuar con sus especializaciones y fortalecer sus conocimientos médicos.

Los ganadores de estos incentivos fueron el doctor Daniel Eduardo Córdova Galván y la doctora Samantha Zahori López Martínez, ambos pertenecientes al programa educativo de alto nivel del Hospital Angeles Health System, por su empeño, dedicación y profesionalismo por la medicina.

Durante la ceremonia de entrega realizada en el Hotel Camino Real Polanco, en la Ciudad de México, el presidente de Grupo Vazol, Olegario Vázquez Aldir, resaltó la importancia de estos reconocimientos al recordar que están avalados por la Academia Nacional de Medicina de México, institución creada en 1864.

De igual manera, explicó que ambas becas van más allá de un incentivo económico porque les permiten seguir ampliando sus conocimientos para formar mejores especialistas médicos en el país.

“La selección del candidato y del ganador es realizada y avalada por la Academia Nacional de Medicina de México, lo que otorga a este reconocimiento un respaldo académico del más alto nivel”, explicó Vázquez Aldir.

¿Qué sigue para los ganadores de la beca Olegario Vázquez Aldir?

Con estos apoyos, Daniel Eduardo Córdova Galván, especialista en Imagen Diagnóstica y Terapéutica del Hospital Angeles Pedregal, cursará un programa de Radiología Musculoesquelética en el Visiting Scholar Program del Departamento de Radiología de la Universidad de California San Diego (UCSD).

En tanto, Samantha Zahori López Martínez, especialista en Ortopedia y Traumatología del Hospital Angeles Mocel, cursará durante un año el Máster en Patología y Cirugía Avanzada de Rodilla en la Clínica CEMTRO, asociada a la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid.

Con estos apoyos, el presidente de Grupo Vazol refrenda su compromiso con la educación de alto nivel y el fortalecimiento del ecosistema de salud en el país.