Ventaneando anuncia respaldo a fundaciones de protección animal

TV Azteca lanzará un programa de sensibilización y educación sobre bienestar animal para sus equipos corporativos y de producción, luego de que el conductor Pedro Sola hiciera comentarios sobre envenenar perros durante una transmisión del programa Ventaneando. La decisión fue anunciada públicamente por la empresa y por la conductora Pati Chapoy, quien encabezó la respuesta institucional del canal ante la ola de críticas que generaron las palabras del presentador veterano.

La cadena televisiva reaccionó con un comunicado en el que dejó en claro que las expresiones de Sola no representan los valores de la organización. La voz institucional fue directa: “Expresiones recientes contrarias a estos valores no reflejan lo que promovemos como organización y por ello se ha ofrecido una disculpa pública, asumiendo con total responsabilidad que esas palabras no representaron ese compromiso”.

El canal subrayó su trayectoria en defensa de los animales. “Durante años, hemos abierto nuestras pantallas para visibilizar y reconocer la labor de quienes trabajan todos los días por el bienestar animal”, señaló la empresa en su pronunciamiento, en el que también recordó que ha documentado casos de maltrato en zoológicos y hogares.

El programa de sensibilización: qué contempla y a quiénes va dirigido

Se detalló que la iniciativa de educación sobre bienestar animal estará enfocada en reforzar una cultura de respeto hacia los animales en cada uno de sus proyectos. “Implementaremos un programa de sensibilización y educación sobre bienestar animal dirigido a nuestros equipos corporativos y de producción, con el objetivo de reforzar una cultura de respeto y cuidado hacia los animales”, precisaron.

Fuente: Infobae