Se activa Alerta Naranja-Amarilla por lluvias fuertes y granizo en diversas alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, se activa Alerta Naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del martes 23/06/2026 en las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros (mm) y posible caída de granizo entre las 15:00 y las 23:00 horas de este martes 23 de junio.

Además, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del martes 23/06/2026 en las demarcaciones: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Para estas demarcaciones, se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo durante el mismo periodo de tiempo.

Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje.

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.