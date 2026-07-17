El mexicano Karim López debuta con Memphis Grizzlies en la NBA Summer League

El basquetbolista mexicano Karim López dio un paso más en su camino a la NBA al disputar este jueves sus primeros minutos con los Memphis Grizzlies en la Summer League, el torneo de pretemporada de la liga.

El alero sonorense de 19 años ingresó desde la banca en el duelo frente a Atlanta Hawks, luego de perderse los seis encuentros anteriores por una distensión leve en el isquiotibial izquierdo.

Aunque su presentación todavía no cuenta como un debut oficial en la NBA, sí representó su primer partido con la franquicia de Tennessee, que aprovechará el torneo de verano para evaluar a sus jóvenes talentos de cara a la temporada 2026-27.

López permaneció 11 minutos sobre la duela en la victoria de Memphis Grizzlies por 96-64 sobre Atlanta Hawks.

Durante ese lapso, el mexicano aportó cuatro rebotes, dos bloqueos y un robo, dejando buenas sensaciones en su primera aparición con la organización.

La Summer League reúne a novatos, jugadores jóvenes y elementos que buscan un lugar dentro del roster definitivo, por lo que representa una oportunidad importante para que Karim continúe mostrando sus cualidades.

Fuente: infobae