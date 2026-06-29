Finsus fortalece financiamiento para PyMEs.

Finsus acaba de consolidar su presencia en el sistema financiero mexicano al fortalecer el financiamiento dirigido a pequeñas y medianas empresas (PyMEs), un segmento que históricamente ha enfrentado dificultades para acceder al crédito a través de la banca tradicional.

En un contexto en el que los procesos regulatorios prolongados y los elevados costos operativos limitan la diversificación de productos financieros en el país, la institución ha desarrollado una estructura operativa que le ha permitido incrementar la colocación de recursos en actividades productivas y ampliar el acceso a servicios financieros.

De acuerdo con los reportes regulatorios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Finsus ocupa actualmente el primer lugar entre las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOs) en la colocación de préstamos a pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Durante el último ciclo, la institución aumentó en un 76.9% el número de créditos otorgados a este sector, con una colocación cercana a 13 mil millones de pesos. Este desempeño refleja la importancia que ha adquirido el financiamiento productivo como herramienta para impulsar la actividad económica, facilitar la generación de empleo y fortalecer las economías locales mediante el acceso a capital para empresas de menor tamaño.

Finsus crece junto a su base de usuarios

La institución reportó más de 650 mil clientes, cifra que representa un aumento del 64% respecto al periodo anterior, lo que consolida su presencia en el ecosistema financiero digital.

A pesar de las barreras que aún enfrenta el sector para ampliar la penetración del crédito en la región, como la escasa infraestructura digital y la educación financiera existentes en el país.

En ese contexto, Finsus ha ampliado su cobertura hasta alcanzar presencia en el 64% de los municipios mexicanos con menos de 15 mil habitantes, donde ofrece servicios de ahorro, inversión y crédito mediante una plataforma completamente digital, lo que le permite acercar opciones financieras a comunidades con menor acceso a sucursales bancarias tradicionales.

Con 13 años de operación bajo regulación oficial, Finsus continúa fortaleciendo su estrategia de financiamiento para personas y empresas, apostando por un modelo digital enfocado en ampliar el acceso al crédito y en fomentar el desarrollo económico en distintas regiones del país.