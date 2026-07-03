DIMAQ actúa ante alza de operaciones de ligamento cruzado.

La ruptura del ligamento cruzado anterior (LCA) es una de las lesiones musculotendinosas más frecuentes y complejas en la medicina deportiva y la ortopedia modernas. Este ligamento es el encargado de brindar estabilidad multidireccional a la rodilla, evitando que la tibia se desplace hacia adelante respecto al fémur.

Cuando se produce una rotura —comúnmente por desaceleraciones bruscas, giros con el pie plantado o traumatismos directos—, la articulación pierde su firmeza, comprometiendo la movilidad, la función de soporte y la autonomía física del paciente.

Para corregir una rotura total del ligamento y devolver al paciente la capacidad de realizar giros y actividades de impacto, es indispensable una intervención quirúrgica de reconstrucción. En este escenario, la disponibilidad inmediata de material quirúrgico especializado de alta gama es un factor crítico.

Sin embargo, debido a la precisión milimétrica que exige el procedimiento, pocas distribuidoras logran asegurar un catálogo que cumpla exactamente con las exigencias del cirujano artroscopista.

DIMAQ contribuye a abasto de equipo especializado

En México, la empresa Distribuidora de Materiales Quirúrgicos MTY (DIMAQ) se ha posicionado como un referente clave en el rubro, ofreciendo insumos diseñados específicamente para las áreas de artroscopía, ortopedia, traumatología y cirugía articular.

Durante sus 9 años de trayectoria, la DIMAQ ha consolidado alianzas estratégicas con fabricantes internacionales de primer nivel, lo que le permite abastecer de manera constante a 18 hospitales del norte del país de sistemas de fijación y reconstrucción de última generación.

De acuerdo con reportes especializados en traumatología deportiva, la incidencia de lesiones de ligamento cruzado ha mostrado un incremento sostenido debido a la alta participación en actividades atléticas y recreativas a nivel nacional.

Cuando una institución médica se enfrenta a estos casos, el rol de distribuidores especializados como DIMAQ resulta fundamental para equipar los quirófanos con herramientas críticas como sistemas de suspensión cortical, tornillos de interferencia (tanto bioabsorbibles como de titanio), instrumental de guiado artroscópico y suturas de alta resistencia para el anclaje del injerto.

Actualmente, Distribuidora de Materiales Quirúrgicos MTY destaca en el norte de México por su capacidad logística y su estricto cumplimiento normativo, y colabora con sistemas hospitalarios públicos y privados.

Esto pone de manifiesto la relevancia de contar con un socio comercial especializado que entienda que, en la cirugía articular, la calidad del material de fijación determina directamente el éxito de la rehabilitación y el tiempo en que un paciente o atleta podrá reincorporarse a sus actividades cotidianas.