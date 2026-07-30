DIMAQ MTY favorece recuperación de lesiones deportivas.

La medicina deportiva ha evolucionado hacia técnicas más avanzadas que favorecen a los pacientes en sus tiempos de recuperación y en tratamientos más eficaces como la artroscopia. Wendy Angélica Alvarado Díaz, vocera de Distribuidora de Materiales Quirúrgicos MTY (DIMAQ MTY), explica que esta técnica quirúrgica de mínima invasión permite acceder al interior de una articulación mediante una cámara miniaturizada.

Para que los cirujanos realicen este tipo de operaciones, necesitan herramientas médicas especializadas de mayor precisión. Sin embargo, en México, el acceso a este tipo de herramientas es limitado.

En ese sentido, DIMAQ MTY destaca como una de las pocas empresas distribuidoras encargadas de comercializar y abastecer de estos insumos a hospitales públicos y privados del país.

Desde hace casi 10 años, la empresa originaria de Monterrey, Nuevo León, ha trabajado para reducir el desabasto o el retraso en la entrega de estos materiales, que pueden frenar la programación de cirugías críticas, especialmente en un ámbito como el deportivo.

Actualmente, el auge de la actividad física y el deporte en México ha provocado un aumento de la frecuencia de lesiones musculoesqueléticas, especialmente en articulaciones como la rodilla, el hombro y el tobillo. Por ello, son necesarias más y mejores herramientas que permitan a los atletas amateurs y de alto rendimiento recuperar su nivel en tiempos récord.

En la medicina deportiva actual, cada día cuenta para el paciente. Por ello, su compromiso en DIMAQ MTY va más allá de la mera entrega de un insumo.

«Nos enfocamos en ofrecer un soporte técnico integral y una cadena de suministro perfectamente coordinada para que el especialista cuente con la solución exacta en el momento quirúrgico adecuado», señaló Wendy Angélica Alvarado Díaz.

Hasta ahora, DIMAQ MTY actúa como un enlace estratégico entre la innovación de fabricantes internacionales y las necesidades de 18 instituciones hospitalarias, principalmente en el norte del país.

Sin embargo, su experiencia y labor en este sector son evidencia de que la apuesta por la innovación genera impactos positivos en otras personas.