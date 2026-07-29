Pretendían enviar especies a través de paquetería

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 59 ejemplares de vida silvestre que pretendían ser enviados por medio de una empresa de paquetería, en San Luis Potosí.

En seguimiento al reporte recibido por dicha empresa, el 16 de julio personal de la Profepa llevó a cabo una visita de inspección en materia de vida silvestre, en la que detectó tres paquetes que habían sido etiquetados como “insumos”, “impresiones 3D” y “artesanías”, pero que contenían ejemplares vivos de vida silvestre y se dirigían al interior de la República.

En el primero, había un ejemplar juvenil de tarántula de pelo rizado (Tliltocatl albopilosus) y una cría de tarántula rodillas de fuego (Brachypelma auratum), además de una nota de venta sin los requisitos establecidos en la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento para acreditar la legal procedencia de los arácnidos.

El segundo paquete contenía 25 ejemplares de hormiga reina de diferentes especies pertenecientes a los géneros Camponotus, Odontomachus, Pogonomyrmex y Myrmecocystus, y no contaba con la documentación con la que se acreditara la legal procedencia de los ejemplares.