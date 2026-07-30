Quiénes son los nominados de la primera semana de LCDLF

La primera gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó en riesgo a siete habitantes, y la dinámica entre las mujeres de la casa marcó la noche del miércoles 29 de julio.

Cynthia Klitbo fue una de las primeras en pasar y distribuyó sus puntos entre dos compañeras: dos para Yanet García y uno para Ximena. Yanet, por su parte, respondió en la misma frecuencia: “Le voy a dar dos puntos a Arantza, porque nominó a Aldo y creo que es lo justo; un punto a Mariana porque todavía no he conectado con ella”.

El momento más comentado de la noche llegó con Fede, el habitante uruguayo, quien fue llamado al confesionario pero no emitió ninguna nominación. La Jefa le anticipó la situación: “Tú no vas a nominar socio, pero tenemos que hacer la finta”. Él agradeció el gesto: “Gracias por dejarme no nominar, era imposible”.

Tras ganar la moneda del destino, Brianda obtuvo el beneficio de duplicar sus puntos de nominación. Los usó con contundencia: cuatro puntos para Mariana y dos para Gema, lo que terminó de definir quiénes quedaron en la placa de riesgo.

Al cierre de la gala, Galilea Montijo se conectó a la casa para anunciar a los nominados. La reacción de Arantza y Yanet fue inmediata: ambas confesaron que no esperaban estar en esa posición. Lo mismo sucedió con Memo, quien reaccionó estupefacto al momento en que le dieron la noticia de su nominación. La primera semana de convivencia ya tiene sus primeras consecuencias.

Eliminación

El próximo domingo 2 de agosto se anunciará al primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026, según los resultados de las votaciones de esta semana. Así quedaron los nominados.

Aldo Rendón nominación directa

Yanet García nominada con 16 puntos

Mariana nominada con 9 puntos

Arantza nominada con 8 puntos

Ximena Herrera nominada con 5 puntos

Luis Chaparro nominado con 3 puntos

Memo Schutz nominado con 3 puntos

Fuente: Infobae