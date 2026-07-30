CDMX espera hasta 3 mil millones de pesos por los conciertos de Harry Styles

La expectativa por la llegada de Harry Styles a la Ciudad de México es enorme y podría traducirse en cifras y una movilización económica sin precedentes para la capital.

Del 31 de julio al 10 de agosto, seis conciertos en el Estadio GNP Seguros concentrarán la atención de fanáticos y prestadores de servicios turísticos.

Las proyecciones no sólo anticipan llenos totales, sino una derrama económica récord que supere las expectativas en todos los sectores vinculados al comercio y al turismo.

Derrama récord para la Ciudad de México

El arranque de la residencia de Harry Styles marcará un parteaguas en la economía local. Las estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio sitúan la derrama económica entre los 2 mil 550 y los 3 mil millones de pesos, con una cifra redonda central de 2 mil 800 millones.

Hoteles: entre 350 y 400 millones de pesos

Restaurantes y bares: entre 250 y 300 millones de pesos

Transporte: de 100 a 150 millones de pesos

Comercio y souvenirs: entre 150 y 200 millones de pesos

Otros servicios: hasta 150 millones de pesos

Fuente: Infobae