Yamashita, sobrevivió a la bomba atómica y opina sobre Oppenheimer

Yasuaki Yamashita, el sobreviviente de la bomba atómica que vive en México, opinó sobre la película Oppenheimer.

Universal Pictures México descubrió que un sobreviviente de la bomba atómica de Nagasaki vive en México, por lo que lo invitaron a ver la cinta y compartir su experiencia.

Recordó que el 9 de agosto de 1945 un vecino advertía que había visto a un avión sobrevolar la ciudad. Por precaución, su madre decidió que debían resguardarse en un refugio bajo su casa.

“Ella tomó mi mano y en el momento en el que entramos a la casa vino una explosión terrible. Ya pueden tener una idea de esa explosión por la película. Era una luz tremenda. Como si fueran mil relámpagos al mismo tiempo. Empezamos a sentir que cosas volaban sobre nosotros, pero de repente un silencio total”, explicó.

Que los jóvenes vean Oppenheimer

“En la escena de la prueba atómica, empecé a sufrir, no podía ver la película. Tuve que taparme los ojos y empecé a llorar”, dijo.

“Lo importante de ver esta película es que la gente entienda lo que pasó y que jamás pueda suceder nuevamente esta tragedia. Si se olvida, esto puede repetirse. Por eso creo que es importante que sobre todo los jóvenes la vean. Esto no se puede repetir jamás, pero jamás. Nadie puede sufrir como sufrimos nosotros”.

Recordó que la radioactividad le causó hemorragias, anemia y desmayos. La discriminación social provocó que Yamashita quisiera buscar un hogar en otro país.

Comenzó a estudiar español y en 1968 formó parte de la prensa japonesa durante los Juegos Olímpicos de Ciudad de México.

Segunda vida

“México me recibió de brazos abiertos y me dio cariño. México me dio la segunda vida”.

Este fin de semana se estrenó la película dirigida por Christopher Nolan, Oppenheimer. La cinta narra la vida de J. Robert Oppenheimer, el físico teórico que fue una figura fundamental en el desarrollo de las primeras armas nucleares en el Proyecto Manhattan.