Obed Vargas hace historia al clasificar a Semifinales de la Champions

El futbolista mexicano Obed Vargas alcanzó las Semifinales de la UEFA Champions League con el Atlético de Madrid. Eso marca el regreso de un jugador nacional a esta instancia tras más de diez años de ausencia.

El conjunto rojiblanco avanzó luego de eliminar al Barcelona con un marcador global de 3-2 en los Cuartos de Final.

La clasificación del equipo dirigido por Diego Simeone coloca nuevamente a un futbolista mexicano entre los cuatro mejores del torneo europeo.

Vargas, quien fue anunciado como refuerzo del club el 2 de febrero de 2026 con un contrato de cuatro años y medio, se integra a una lista reducida de jugadores nacionales que han alcanzado esta fase.

Aunque no tuvo participación en la serie ante el Barca, el mediocampista ha comenzado a sumar minutos en el esquema del equipo, en una temporada en la que también podría disputar la Final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad el próximo 18 de abril.

Antes de Vargas, solo tres futbolistas mexicanos habían alcanzado las Semifinales de la Champions League. Hugo Sánchez lo logró en la temporada 1986-87 con el Real Madrid, instancia en la que su equipo fue eliminado por el Bayern Múnich.

Fuente: Infobae