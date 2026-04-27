Pagos con tarjeta en gasolineras tendrán cero comisión

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Asociación de Bancos de México (ABM) y representantes de tarjetas de vales firmaron este lunes un acuerdo con el objetivo de reducir a cero las comisiones que se realizan en los pagos con tarjetas de crédito, débito y de vales en las gasolineras del país y entrará en vigor a partir del 1 de mayo.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, recordó que al pagar con tarjeta en las gasolineras se aporta una comisión a la gasolinera y, por ende, se le traslada al consumidor, por lo que esta medida se añade al subsidio a las gasolinas y al diésel, por lo que se llegó a tres acuerdos:

1.- Con la ABM tenemos un descuento en las comisiones que se cobran en las tarjetas de crédito y débito, hay una baja muy importante en las comisiones, al igual que en las empresas que expiden vales. Dejarán de cobrar la cuota de intercambio (80% del total de la comisión).

2.- Respecto a las empresas de vales habrá descuentos en las comisiones que se cobran por la recepción de vales usados por el sector transportista y logístico. Emitirán un descuento de 1.10 pesos por transacción.

3.- Medidas regulatorias: CNBV+Banxico: Permite que la medida arranque a partir del 1 de mayo al 31 de octubre de este año, “es una reducción muy importante en las comisiones, en beneficio de las familias mexicanas”, dijo en la Mañanera del Pueblo.

En las tarjetas de vales, la modalidad se aplicará tanto a la red cerrada y abierta, ésta última se asemeja a la de débito, por lo que también bajará a 0%.

Fuente: Expansión