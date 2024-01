X bloquea cuentas de Taylor Swift por imágenes creadas con IA

X, la red social, bloqueó todas las búsquedas relacionadas con Taylor Swift luego de que se difundieron imágenes sexualmente explícitas de la estrella del pop, mismas que fueron creadas con inteligencia artificial (IA).

Los fans hicieron intentos de buscar términos como “Taylor Swift” o “Taylor IA” en X resultaron en mensajes de error, tras la proliferación en línea de imágenes pornográficas generadas por IA de la cantante en días recientes. Esto implicó que incluso el contenido legítimo sobre Swift se hiciera más difícil de acceder en la plataforma.

Si un usuario busca en X con las palabras “Taylor Swift”, aparece el mensaje de error “Algo salió mal. Intenta recargar.”

Joe Benarroch, jefe de operaciones comerciales de X, en un posicionamiento al respecto, informó a la BBC que esta medida es temporal y que se tomó “como precaución para priorizar la seguridad en el asunto”.

Posting Non-Consensual Nudity (NCN) images is strictly prohibited on X and we have a zero-tolerance policy towards such content. Our teams are actively removing all identified images and taking appropriate actions against the accounts responsible for posting them. We're closely…

— Safety (@Safety) January 26, 2024