La CDMX busca tener un “Mundial Verde”, libre de plásticos de un solo uso, sin pirotecnia y con vasos conmemorativos y matracas ecológicas.

La jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, presentó la iniciativa, que busca cuidar el medio ambiente durante el Mundial de Futbol 2026.

“Mundial Verde: con Juego Limpio, el Planeta Gana” consiste en diez acciones para proteger el medio ambiente, la biodiversidad y la cultura de la Ciudad de México.

Durante la presentación del Mundial Verde, la mandataria capitalina hizo un llamado a vivir la justa deportiva con responsabilidad.

Además, recordó que la CDMX no sólo es la parte urbana, sino que también la conforman el suelo de conservación y un gran territorio de bosques, montañas y ecosistemas que la rodean.

“Recibir, inaugurar el Mundial de Futbol implica también la responsabilidad de cuidar la casa, de cuidar el medio ambiente, de cuidar la ciudad”, afirmó.

De acuerdo con Brugada Molina, otro de los objetivos de esta iniciativa es que los visitantes conozcan la riqueza medioambiental, cultural e histórica de la CDMX.

“Queremos que el mundo venga a la ciudad y descubra una ciudad que no sólo sea el corazón de la metrópoli, sino también un territorio que produce agua, que produce oxígeno, que produce alimentos y que convive respetuosamente con su entorno natural”, dijo.

Fuente: Chilango