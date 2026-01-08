Un día como hoy nació Elvis Presley; cumpliría 91 años

Este 8 de enero, Elvis Presley hubiera cumplido 91 años de no haber muerto aquel 16 de agosto de 1977. A lo largo del día, las redes sociales se han llenado de felicitaciones y homenajes hacia el que siempre será recordado como el rey del rock & roll.

Fans de Elvis Presley y artistas tributo iniciaron el miércoles ​su viaje anual al Festival de Elvis ‌en la ciudad regional australiana de Parkes.

Los fanáticos, vestidos a ‌la usanza de Elvis, se encontraron en la Estación Central de Sídney antes de embarcarse en un viaje de 357 kilómetros hacia el oeste en ⁠el Elvis Express, un ‌tren especial organizado por el festival.

El más imitado

El viaje en tren, de siete horas, incluye ‍un programa continuo de entretenimiento con temática de Elvis, incluidos artistas tributo que interpretan algunos de los mayores ​éxitos del rey del rock.

«Durante los dos últimos ‌años me han dicho lo increíble que es este festival. (…) Tomé la decisión de venir este año y ya estoy muy contento de haberlo hecho, con solo llevar un día aquí», dijo Louis ⁠Brown, un artista tributo a ​Elvis que voló desde Reino ​Unido para asistir al evento.

Los organizadores del Festival Elvis de Parkes, que suele celebrarse ‍la segunda semana ⁠de enero de cada año, esperan unos 24.000 asistentes, el doble de la población de ⁠la ciudad.

Pocas figuras dejaron una marca tan profunda en la cultura visual del siglo XX como Elvis Presley, quien hoy hubiera celebrado un nuevo cumpleaños. Aunque su fallecimiento en 1977, a los 42 años, marcó el final de una era, su estilo perdura y sigue influyendo en la moda y la cultura pop.