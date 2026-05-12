Ya están las finales del Mundialito Escolar 2026

La selección de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) y el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lograron su pase a la gran final femenil del Mundialito Escolar 2026 nivel superior, que forma parte del Mundial Social.

Eso, luego de conseguir la victoria en sus respectivos juegos de semifinales, en la jornada que se realizó este lunes, en el Estadio Universitario Alberto «Chivo» Córdova, en Toluca, Estado de México.

En la rama varonil, los equipos triunfadores, que aseguraron medalla y su pase al juego decisivo fueron: UAEMEX y la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).

Estos equipos tendrán la oportunidad de cumplir un sueño y jugar en el Estadio Olímpico Universitario, del 27 al 29 de mayo, por la medalla de oro.

Lo anterior, luego de clasificarse a las finales del certamen que reunió a 32 equipos de todo el país, 16 femeniles y 16 varoniles.

Las actividades arrancaron con el encuentro femenil entre la UAEMEX y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), que culminó 3-1, a favor de las locales.

Ximena Ángeles, quien anotó el primer gol por la UAEMEX, destacó el trabajo del equipo para conseguir el pase a la pelea por la medalla de oro.

“La verdad estuvo muy cardiaco, son muchas emociones las que ahorita se sienten, pero se trabajó para esto, desde hace mucho tiempo y sacamos el triunfo. Me siento muy contenta, trabajamos bastante, fue con mucho esfuerzo y disciplina de todo el equipo. El futbol me ha dejado la disciplina y saber que todo con esfuerzo se puede lograr”, resaltó la jugadora quien juega futbol desde los cinco años, por influencia de su padre y hermanos.