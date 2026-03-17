Sismo de 5.8 sacude Cuba tras apagón generalizado

Un sismo de 5.8 grados sacudió el oriente de Cuba a las 00:28 horas de este 17 de marzo, de acuerdo con el Servicio Sismológico de Cuba, aunque no se reportan daños materiales ni víctimas.

El movimiento tuvo lugar a 37 kilómetros al sureste de Imías, que se ubica en la provincia de Guantánamo y a 20 kilómetros de profundidad.

Por si fuera poco, Cuba vive un apagón generalizado debido a la crisis energética que padece desde hace semanas.

La información es limitada debido al apagón que se mantiene en Cuba.

Los ciudadanos cubanos se encuentran sin energía eléctrica y a su vez sin telefonía ni internet.

Los cortes de luz se han prolongado por horas en diversas regiones de Cuba debido a la crisis energética provocada por Estados Unidos.

Cabe recordar que países como México, España o Chile han anunciado el envío de ayuda alimentaria a Cuba como única opción. Eso, ante las amenazas de aranceles de Estados Unidos por envío de petróleo.

El último intento de envío de petróleo de México se hizo en el mes de enero.

Rusia ha anunciado conversaciones para revisar cómo puede apoyar a Cuba ante la crisis energética y humanitaria.

Fuente: SDP