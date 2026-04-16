Todo listo para La Fiesta del Libro y la Rosa 2026

Vuelve la Fiesta del Libro y la Rosa, que en su edición 2026 aborda el tema de la cultura de paz bajo el lema “Nombrar para existir”.

Durante una rueda de prensa, Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM (CulturaUNAM), presentó el programa de esta edición que se llevará a cabo del jueves 23 al domingo 26 de abril en el Centro Cultural Universitario y sedes externas.

“No hay otra feria de libro que dialogue con todas las artes: literatura y cine, literatura y artes plásticas, literatura y música, literatura y todos los géneros híbridos”, afirmó Rosa Beltrán para describir lo que vuelve singular a esta celebración, que este año crece de tres a cuatro días, amplía su oferta de 398 a más de 500 actividades y suma estands para llegar a 181, un incremento de 12 % respecto al año anterior.

Libros para la paz

“No puede haber un tema más actual. La impunidad, la violencia y la guerra son los temas más cruciales, no sólo en nuestro país, en el mundo. Hacer una fiesta de libro que verse sobre la cultura de paz, hablando de ésta y de la falta de ésta, es muy necesario”, subrayó la coordinadora, apuntando al tema central.

Entre los nombres convocados, Beltrán mencionó a Dolores Reyes y Brenda Navarro, quienes protagonizarán el conversatorio inaugural el jueves 23, titulado “Un nombre para mí: desapariciones y literatura”, moderado por la propia Beltrán y Santibáñez. También participarán María Negroni, Verónica Murguía, Antonio Ortuño, Roger Bartra, Martín Solares, Joaquín Cossío y Arcelia Ramírez, entre muchos otros.

La Fiesta incluirá además un homenaje especial a Miguel León-Portilla en el centenario de su natalicio, así como presentaciones en sedes como el Museo Universitario del Chopo, el Colegio de San Ildefonso, la Casa Universitaria del Libro (Casul) y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) en Cuernavaca.