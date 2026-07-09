Isaac del Toro queda en tercera posición dentro de la Etapa 6 del Tour de Francia

Isaac del Toro, ciclista mexicano, firmó una destacada actuación en la Etapa 6 del Tour de Francia al finalizar en la tercera posición de la prueba de montaña, logrando así subir nuevamente al podio, quedando a 2:57″ del líder de la competencia, Tadej Pogacar.

Gracias a este resultado, Del Toro ascendió también al tercer lugar de la clasificación general, consolidándose como uno de los protagonistas de la competencia y manteniéndose en la pelea por los puestos de honor en el torneo más prestigioso del ciclismo internacional.

El UAE Emirates Team mostró fortaleza desde el inicio de la etapa, colocando a sus tres ciclistas entre los primeros lugares durante buena parte del recorrido.

A falta de 48 kilómetros, Tadej Pogacar lanzó un ataque decisivo que le permitió tomar ventaja sobre el pelotón y asegurar la victoria con más de dos segundos de diferencia.

Isaac del Toro optó por reservar energías y no disputar la etapa contra su compañero de equipo, concentrándose en mantener su posición frente a los demás rivales. Ya en la recta final, realizó un potente sprint sobre el belga Remco Evenepoel en los últimos 700 metros, lo que le permitió cruzar la meta en la tercera posición y reforzar su presencia entre los favoritos del Tour.

Fuente: Infobae