Maná dará concierto durante el México vs Inglaterra

Maná fue confirmado como el encargado del espectáculo de medio tiempo del encuentro, convirtiendo uno de los partidos más esperados del torneo en una auténtica fiesta de rock en español.

La banda liderada por Fher Olvera regresará al Estadio Ciudad de México apenas unos días después de haber protagonizado la ceremonia inaugural del campeonato, donde puso a cantar a millones de personas con un espectáculo que rindió homenaje a la música mexicana.

Ahora, el grupo tapatío volverá al mismo escenario para acompañar a la afición durante el descanso del duelo entre México e Inglaterra.

Con esta nueva presentación, Maná se convertirá en el único artista en participar tanto en la ceremonia inaugural como en un espectáculo de medio tiempo dentro del torneo, consolidando su lugar como uno de los mayores representantes de la música mexicana a nivel internacional.

El anuncio fue realizado este viernes mediante las redes sociales del artista, confirmando que la agrupación volverá a compartir escenario con uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

La confirmación del espectáculo también ocurre después del intercambio de declaraciones entre Liam Gallagher y Fher Olvera, luego de que el músico británico asegurara que la Selección Mexicana sería goleada jugando en casa.

Fuente: Chilango