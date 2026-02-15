Majo Aguilar hace historia en la Semana de la Moda de Nueva York

Majo Aguilar hizo historia en su trayectoria artística al presentarse en la Semana de la Moda de Nueva York junto a Carolina Herrera.

Las imágenes y videos del momento fueron difundidos a través de la cuenta oficial de la intérprete de “Cuéntame”, quien recibió varios elogios por parte de los internautas.

Como parte de la presentación de la colección Otoño/Invierno 2026 de Carolina Herrera, la integrante de la dinastía Aguilar acaparó la atención al asistir al distrito Meatpacking de Nueva York junto a otras figuras internacionales.

Durante su asistencia se le vio lucir un vestido rojo borgoña de corte A que pertenece a la colección Primavera/Verano 2026 de la misma diseñadora y empresaria.

Cabe mencionar que los detalles estéticos, como las flores en color rojo a lo largo del diseño, no solo representan la identidad latina, también son un sello distintivo de la marca.

Además de que su participación recibió cientos de comentarios positivos, su presencia confirma el impacto de la música regional mexicana fuera de su país de origen.

La reciente presentación de Carolina Herrera en la pasarela neoyorquina se distinguió por una fusión de referencias artísticas y un homenaje al legado de la casa fundada en 1980.

Bajo la dirección creativa de Wes Gordon, se apostó por piezas que evocan tanto la tradición como la modernidad, una combinación que ha caracterizado la identidad de la marca desde sus orígenes bajo la diseñadora venezolana-estadounidense.

Además de Majo Aguilar, el evento atrajo la atención de figuras reconocidas. Algunas de las que ocuparon los asientos privilegiados del desfile son: Nina Dobrev, Valentina Ferrer y Lux Pascal, reflejando el atractivo global de la firma.

Fuente: Infobae