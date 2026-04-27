Puebla y CDMX se coronan en el Abierto Mexicano de Futbol para Ciegos

Las instalaciones de la Utopía Mixhuca, en la Ciudad de México, dieron marco a las finales, femenil y varonil, del Abierto Mexicano de Futbol para Ciegos CDMX 2026.

Reunió a 12 equipos, durante cuatro días de partidos, en el certamen que fue parte del proceso selectivo al Campeonato Americano IBSA. Se efectuará en septiembre en Sao Paulo, Brasil.

El equipo femenil de Topos Puebla logró la anhelada victoria. Ello, luego de vencer por 3 goles a cero, al representativo de la FEMEDECIDEVI (Federación Mexicana del Deporte para Ciegos y Débiles Visuales).

Estuvo conformado por jugadoras de Tlaxcala y Baja California, en un emocionante juego, en el que Aide Hernández logró dos anotaciones y Ángeles Ortiz sumó un tanto.

“Hemos trabajado mucho para lograr este resultado, esta vez nos tocó defender, atacar y comunicarnos mucho. Sin el trabajo de equipo este triunfo hubiera sido posible. Logré anotar dos goles, iba a toda velocidad, me quité a las defensas y tiré, uno fue cruzado y el otro al centro”, compartió Aide Hernández, al concluir el partido final.

Triunfos

La futbolista de 29 años, originaria de la ciudad de Puebla, destacó: “Este triunfo representa el corazón y el alma que ponemos en la cancha, para representar a nuestro estado. Esperemos que en los demás estados sigan impulsando para que el futbol femenil sobresalga. Para que sepan que el deporte adaptado y en especial de mujeres estamos listas para formar una selección y representar con todo a México”.

Por su parte, la delantera Ángeles Ortiz señaló: “fue una gran final, hubo mucha adrenalina y estoy muy feliz por el resultado. El gol que anoté fue algo muy particular mío, que siempre piso el balón de media vuelta y pegó. Me tocó anotar el segundo gol del partido y me siento muy contenta por el equipo y por todo lo que significa Topos para nosotros. Gracias a este tipo de eventos, podemos lograr conformar una selección femenil”.