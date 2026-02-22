Lloran muerte de Willie Colón, maestro de la salsa

El legendario trombonista y cantante Willie Colón murió este sábado 21 de febrero en Nueva York a los 75 años, según confirmó su familia en un comunicado difundido en redes sociales.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia”, escribieron sus allegados.

“Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”.

La noticia se conoce tras varios días de rumores sobre el estado del artista, quien había sido hospitalizado de urgencia el 18 de febrero. Su deceso se habría producido por complicaciones de salud, según reporta la agencia EFE. Los deudos han pedido privacidad durante el duelo. A Colón le sobreviven su esposa, Julia Colón Craig, y sus cuatro hijos.

Durante los primeros reportes sobre su internación, Rubén Blades, amigo cercano y colaborador histórico del músico, se había referido a la situación a través de Instagram.

Fuente: Infobae